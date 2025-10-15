Ці "злі двійники" виступатимуть в офіційному російському чемпіонаті, але в другій лізі.

Росія створила незаконні клони українських футбольних клубів "Шахтар" (Донецьк) і "Зоря" (Луганськ). Про це повідомляє російський телеграм-канал Sport Baza.

Так, повідомляється, що російський клон донецького "Шахтаря" начебто вже отримав схвалення на участь у футбольному чемпіонаті Росії, зараз він якраз проходить ліцензування. Фейковий "Шахтар" визначений у першу групу Другої ліги дивізіону Б, домашні матчі клуб проводитиме в окупованому Криму.

"Брати участь у Кубку Росії "Шахтар" не буде через можливі санкції з боку ФІФА та УЄФА на адресу РФС. Команда в основному укомплектована місцевими гравцями, які пройшли донецьку школу футболу, а також гравцями з Криму. Усіх їх було переведено з Української федерації футболу в Російську", - ідеться в повідомленні.

Також стверджується, що разом із підробним "Шахтарем" до Другої ліги хочуть відправити російський клон луганської "Зорі" та клуб "Фрегат" із окупованої частини Херсонської області. Обидва клуби зараз теж намагаються легалізувати для участі в офіційних російських чемпіонатах.

Для довідки. Справжній український "Шахтар" з 2014 року базується переважно під Києвом і до 2022 року більшість домашніх матчів грав на стадіоні "Арена Львів". Своєю чергою справжня "Зоря" зараз базується в Запоріжжі і там же проводила домашні матчі. Але з початком повномасштабної війни українські клуби змушені переносити "домашні" матчі на іноземні стадіони, зокрема в Польщі.

Як писав УНІАН, російським і білоруським спортсменам можуть дозволити брати участь у зимовій Олімпіаді-2026, яка відбудеться в Італії. Ймовірно, підхід буде той самий, що й на Олімпіаді-2024 у Парижі: участь під нейтральним прапором.

Також ми розповідали, що УЄФА вшанувала пам'ять російських окупантів, ліквідованих на фронті в Україні. Під час загальної хвилини мовчання в пам'ять про померлих і загиблих футболістів було згадано, зокрема, колишніх російських спортсменів, які пішли на фронт вбивати українців, але були ліквідовані ЗСУ.

