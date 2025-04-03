Їх згадали під час загальної хвилини мовчання на початку конгресу організації.

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) публічно вшанувала пам’ять двох ліквідованих в Україні окупантів, які в минулому були пов’язані з футболом. Відповідна інформація міститься на сайті організації.

Так, на початку засідання конгресу УЄФА у Белграді президент організації Александер Чеферін (громадянин Словенії) оголосив хвилину мовчання за представниками європейського футболу, які пішли з життя з моменту попереднього конгресу рік тому.

Після цього, як свідчить запис трансляції, в ефір було пущено перелік померлих за рік футболістів, тренерів, футбольних менеджерів, суддів та профільних журналістів з усіх країн Європи. Зокрема і росіян.

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І серед тих, чию пам’ять вирішили вшанувати, були колишні російські футболісти Олексій Бугаєв і Заур Казієв. Обидва у складі російської окупаційної армії прийшли вбивати українців, але були денацифіковані оборонцями України.

Олексій Бугаєв був вихованцем московського "Торпедо", також виступав за "Локомотив", "Томь" та "Краснодар". У 2003-2005 роках провів сім матчів за збірну Росії, з них два – на чемпіонаті Європи 2004 року. Завершив кар'єру у 2010 році у віці 29 років.

Як повідомляли російські ЗМІ, у вересні 2024 року 43-річний Бугаєв був засуджений на 9 років в’язниці за зберігання наркотиків. Аби не відбувати покарання, він скористався офіційною державною програмою Росії, в межах якої практично будь-який злочинець може бути звільнений із в’язниці, якщо підпише контракт з Міноборони РФ та піде вбивати українців. Вже у грудні стало відомо, що Бугаєва ліквідували в Україні.

Заур Казієв починав кар’єру у клубі "Моздок", також грав за владикавказький "Спартак", латвійський клуб "Дінабург", череповецьку "Шексну" та інші російські клуби. У 2014–2016 роках виступав за створений росіянами в окупованому Криму клуб "ТСК-Таврія". Кар'єру завершив у 2020 році. ​

У грудні 2024 року російські ЗМІ повідомили про загибель Заура Казієва під час бойових дій на сході України. Однак у публічному просторі відсутня інформація про те, як він опинився на фронті.

Варто додати, що на конгресі УЄФА так само вшанували пам’ять українських футболістів, померлих за останній рік. Причому одразу після перерахованих українців в трансляції з’явилася текстова ремарка:

УЄФА та асоціації-члени висловлюють щирі співчуття УАФ та всім тим в Україні, хто втратив близьких.

А далі трансляція продовжила наводити список померлих за останній рік європейських футболістів танавколофутбольних функціонерів.

Українські футболісти, які загинули за час війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, низка українських футболістів віддали своє життя, захищаючи Батьківщину.

До цього сумного переліку зокрема увійшли Руслан Курдас (загинув у боях під Бахмутом у січні 2023 року), В'ячеслав Савицький (загинув у червні 2023 року поблизу селища Білогорівка на Луганщині), Віталій Залізняк (загинув у грудні 2023 року в районі населеного пункту Залізничне), Андрій Щепотьєв (загинув у грудні 2024 року на Харківщині) та інші.

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