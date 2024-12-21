Захисник загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині.

У бою з російськими окупантами загинув 30-річний футбольний арбітр Андрій Щепотьєв. Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Захисник був харків'янином та працював на матчах дитячо-юнацього футболу, а також на зустрічах аматорських ліг. Крім того, він був слухачем Національної школи арбітрів та працював тренером місцевого "Арсеналу".

На початку повномасштабної війни Щепотьєв приєднався до лав ЗСУ. Своє життя за Україну військовий віддав під час виконання бойового завдання у Харківській області.

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"Від імені Української асоціації футболу і всієї футбольної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Андрія. Слава Герою! Вічна пам’ять...", - написали в УАФ.

Загибель українських спортсменів на фронті

Як писав УНІАН, у бою з росіянами загинув тренер футбольного клубу "Троєщина" Денис Скляренко. Як стало відомо, з початком повномасштабної війни Скляренко добровільно приєднався до ЗСУ, де служив у 112-й бригаді. Також за бойові заслуги військового було нагороджено "Золотим Хрестом".

Крім того, на початку жовтня стало відомо про загибель українського гандболіста Романа Заєця. Захисник загинув 27 вересня 2024 року під Донецьком під час бойового завдання.

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