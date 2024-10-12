Захисник віддав своє життя на Куп'янському напрямку.

На фронті загинув тренер футбольного клубу "Троєщина" Денис Скляренко. Про це повідомив Департамент молоді та спорту м. Києва.

У відомстві розповіли, що Денис був випускником Національного університету фізичного виховання і спорту України. Коли він отримав диплом тренера з футболу, то почав працювати у ФК "Троєщина".

У департаменті додали, що з початком повномасштабної війни Скляренко добровільно приєднався до ЗСУ, де служив у 112-й бригаді. За свої бойові заслуги військового було нагороджено "Золотим Хрестом".

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Також на сайті президента України вже створили петицію про присвоєння Денису звання Героя України (посмертно).

"Разом із побратимами виконував бойові завдання на Авдіївському напрямку, в напрямку Кремінної (Серебрянський ліс), на Куп'янському напрямку, де героїчно і загинув. Денис був відмінний водій, рятував, вивозячи поранених бійців з замінованого полю бою, багатьом солдатам, побратимам врятував не одне життя", - йдеться у петиції.

У тексті додали, що Денис перебував на нульових позиціях з початку до кінця. Його побратими розповіли, що він був справжнім воїном, людиною слова та мужності.

"Загинув 30 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по врятуванню поранених на полі бою в районі населеного пункту Кислівка Петропавлівської селищної ради Куп'янського району Харківської області, підірвавшись через детонацію бойових дронів та протитанкових мін", - зазначили у петиції.

Загибель українських спортсменів на війні

Як писав УНІАН, на фронті загинув український гандболіст, гравець команди СКА-Львів Роман Заєць. Своє життя за Україну захисник віддав 27 вересня 2024 року під Донецьком.

Також повідомлялось, що на війні загинула українська чемпіонка з важкої атлетики Ніна Пашкевич. Жінка мала близько сотні спортивних нагород та продовжувала брати участь у змаганнях, попри службу.

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