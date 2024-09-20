Попри службу в армії, спортсменка продовжувала брати участь у змаганнях.

На фронті під час виконання бойового завдання на Донеччині загинула 47-річна важкоатлетка, бойова медикиня та стрілець Ніна Пашкевич. Про це повідомила пресслужба Здолбунівської міської ради.

"Здолбунівчани знали Ніну як спортсменку-важкоатлетку, майстра спорту та тренерку чемпіонок України і Європи. Навіть вже перебуваючи на службі, військова брала участь у змаганнях. У квітні цього року Ніна Пашкевич стала переможницею Чемпіонату України з важкої атлетики. Загалом мала близько сотні спортивних нагород", - розповіли у повідомленні.

Церемонія прощання з Ніною Пашкевич відбудеться в суботу, 21 вересня у Соборі Успіння Пресвятої Богородиці у Здолбуневі.

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Загибель українських спортсменів на фронті

Як писав УНІАН, на фронті загинув відомий спортсмен - чемпіон світу з панкратіону Ярослав Стрілець. Йому було лише 21 рік. Ярослав добровольцем пішов захищати країну в зовсім юному віці, коли йому було лише 19.

Також повідомлялось, що на полі бою загинув титулований велосипедист і захисник України Андрій Куценко. Після повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну велогонщик повернувся з Італії, де жив із сім'єю і вступив до лав ЗСУ добровольцем.

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