Останній бій захисник прийняв у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" ЗСУ.

На війні загинув титулований велосипедист і захисник України Андрій Куценко.

Про смерть спортсмена на сторінці в соцмережі повідомила "Львівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа". "3 липня 2024 року на війні з російськими окупантами загинув 35-річний Андрій Куценко", - йдеться в повідомленні.

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У повідомленні йдеться про те, що після повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну велогонщик повернувся з Італії, де жив із сім'єю і вступив до лав ЗСУ добровольцем.

Останній бій прийняв у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" ЗСУ.

З українським захисником попрощалися сьогодні на Вічевому майдані в місті Жовква Львівської області, звідки був родом сам Куценко.

Основні досягнення Куценка

Після закінчення Жовківської ЗОШ №1 Куценко навчався у Львівському державному університеті фізичної культури ім. Івана Боберського.

Проходив службу за контрактом на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міноборони.

З 2006 по 2016 роки представляв Львівську область у національній збірній з велоспорту на треку. Він був переможцем і призером міжнародних змагань, учасником чемпіонатів Європи та світу, багаторазовим чемпіоном України, а також майстром спорту України міжнародного класу.

Загибель українських спортсменів

Наприкінці минулого року у Львові внаслідок ракетного удару загинув відомий спортсмен Віктор Кобзистий, повідомив голова управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін.

"Під час підступного обстрілу рашистськими ракетами нашого міста загинув Віктор Кобзистий - український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу", - зазначив він.

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