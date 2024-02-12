На хлопця та його друга напали з ножами на вулиці.

У місті Дюссельдорф в Німеччині внаслідок ножового нападу загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков. Про інцидент повідомила Федерація баскетболу України.

"У Дюсельдорфі сталося страшне горе - трагічно загинув 17-річний баскетболіст юнацьких збірних України Володимир Єрмаков", - йдеться у повідомленні.

У Федерації баскетболу Києва розповіли, що хлопець загинув внаслідок нападу увечері в суботу, 10 лютого.

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Володимир Єрмаков та його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа.

"Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони - українці! Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки.

У ФБК повідомили, що займався баскетболом і грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12". У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.

Українці в Німеччині - інші інциденти

У червні минулого року у Німеччині бойфренд застрелив 39-річну українку, яка втекла туди від війни разом з десятирічною донькою.

А у вересні у німецькому місті Айнбек чоловік напав на дітей з України через те, що вони говорили українською. Чоловік смикнув дівчинку за волосся, схопив десятирічного хлопчика і перекинув його через поручні моста в канал. Дитина забилася о залізні балки, прикріплені до мосту, вона отримала травму голови і лівої ноги.

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