Захисник загинув під час бойових дій на Донеччині.

На фронті загинув український гандболіст, гравець команди СКА-Львів Роман Заєць. Про це повідомила пресслужба Федерації гандболу України.

Захисник був випускником факультету педагогічної освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, де навчався на кафедрі спортивних та рекреаційних ігор (спортивна спеціалізація - гандбол).

У федерації розповіли, що Роман Заєць народився 2 вересня 1995 року, а у 2012 році закінчив Броварське вище училище фізичної культури.

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"Неодноразовий переможець універсіади Львівщини, бронзовий призер Універсіади України 2015 року, срібний призер Універсіади України 2017 року, гравець команди чемпіонату України "СКА-Львів"", - додали у повідомленні.

Воїн загинув 27 вересня 2024 року під Донецьком, уточнили у федерації.

Загибель українських спортсменів на фронті

Як писав УНІАН, під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинула 47-річна важкоатлетка, бойова медикиня та стрілець Ніна Пашкевич. Відомо, що попри службу в армії, спортсменка продовжувала брати участь у змаганнях.

Також повідомлялось, що на фронті загинув відомий спортсмен, чемпіон світу з панкратіону Ярослав Стрілець. На момент загибелі чоловіку було лише 19 років.

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