В'ячеслав Савицький захищав кольори аматорського клубу "Кудрівка".

На війні проти російських окупантів загинув 25-річний футболіст В'ячеслав Савицький, який грав за аматорський клуб "Кудрівка".

Про загибель спортсмена повідомили на сторінці футбольної команди в Instagram.

В'ячеслав Савицький загинув 8 червня 2023 року в Луганській області, поблизу селища Білогорівка.

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"Ціле життя попереду, якби російські окупанти не напали на Україну, а він мужньо не пішов захищати батьківщину. Скромний, тихий, але цілеспрямований і бойовий хлопець, який завжди був готовий прийти на допомогу.

Футбольний клуб "Кудрівка" співчуває батькам, рідним і всім, хто знав В'ячеслава. Вічна пам'ять і слава Герою!", - йдеться в повідомленні клубу.

За інформацією видання ЧЕline, В'ячеслав Савицький був мобілізований у червні 2022 року.

Він виступав за аматорську команду, яка ставала чемпіоном Чернігівської та Київської областей.

Раніше УНІАН повідомляв, що у боях з російськими окупантами загинув 22-річний футболіст Микола Жидков. Він покинув польський клуб "Венгжанка" для того, щоб захищати Україну.

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