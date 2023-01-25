Едуард Костриця був причетний до фанатського руху київського "Динамо".

У боях з російськими окупантами під Бахмутом (Донецька область) у віці 30 років загинув боєць змішаних єдиноборств Едуард Костриця, який воював під позивним "Небезпечний". Трагедія сталася в понеділок, 23 січня.

Трагічну новину повідомила Національна федерація змішаних єдиноборств ММА України.

"Вихованець БК "Фенікс" м. Київ, володар Кубка світу з ММА, віце-чемпіон Європи з ММА і багаторазовий чемпіон України зі змішаних єдиноборств ММА у ваговій категорії 52,2 кг. Він був душею компанії, надійною підтримкою для всіх, відчував прекрасне почуття гумору", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Срібло чемпіонату Європи з ММА Костриця завоював в Римі в 2019 році. У 2021 році він став володарем Кубка світу зі змішаних єдиноборств у вазі 52 кг у Празі. На тому турнірі в Чехії збірна України була найкращою в молодіжному командному заліку і третьою - у дорослому.

У вільний час спортсмен знімав жартівливі ролики і робив колажі. Також Едуард Костриця був причетний до фанатського руху київського "Динамо".

На сторінці "WBC Ультрас Динамо" в Facebook з'явився пост, присвячений Едуарду.

"Сміливий побратим і сучасний Герой України. Саме таким його запам'ятають всі близькі і рідні. Навіки в строю", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що в боях під Бахмутом загинув відомий український фігурист Дмитро Шарпар.

Вас також можуть зацікавити новини: