Ще один український спортсмен загинув у боях з російськими окупантами під Бахмутом.

У боях з російськими окупантами під Бахмутом (Донецька область) загинув 28-річний український футболіст Руслан Курдас.

Трагічну звістку повідомив прес-аташе футбольного клубу "Скорук" Дмитро Москаленко.

Курдас дебютував у професійному футболі в 2011 році, відігравши 12 матчів у складі "Динамо" з Хмельницького. Виступав на позиції правого захисника в командах "Металург" (Запоріжжя), "Таврія-Сімферополь", ПФК "Суми" та "Перемога" (Дніпро).

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На професійному рівні захисник провів 71 матч і забив два голи.

Найбільше Курдас виступав на Тернопільщині у складі "Кристала" з Чортківа, де був капітаном команди. За цю команди провів 54 гри в обласному та в аматорському чемпіонаті країни, забивши 19 голів.

Також Руслан працював учителем фізичного виховання в Чортківській гімназії ім. Романа Ілляшенка.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну вступив до лав ЗСУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що в боях під Бахмутом загинув боєць змішаних єдиноборств Едуард Костриця, який воював під позивним "Небезпечний". Також на цьому напрямку росіяни вбили відомого українського фігуриста Дмитра Шарпара.

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