Віталій Залізняк загинув під час виконання бойового завдання в районі Залізничного.

На війні з російськими окупантами загинув колишній український футболіст Віталій Залізняк.

Трагічну новину повідомила прес-служба Української асоціації футболу.

"Від імені Української асоціації футболу та всієї футбольної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Віталія. Слава Герою! Вічна пам'ять!", - йдеться в повідомленні на сторінці УАФ в Facebook.

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Повідомляється, що 50-річний Віталій Залізняк загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Залізничне. Він отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

Колишній футболіст служив навідником кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки.

Протягом футбольної кар'єри Віталій Залізняк грав за футбольні клуби "Космос" (Павлоград), "Металург" (Новомосковськ), "Маріуполь", "Торпедо" (Запоріжжя), "Сталь" (Кам'янське), "Електрометалург-НЗФ" (Нікополь). Він виступав на позиції захисника.

Раніше УНІАН повідомляв, що на війні з російськими загарбниками у 33-річному віці загинув колишній футболіст луцької "Волині" Роман Годований.

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