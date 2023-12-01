Роману Годованому було 33 роки.

На війні загинув колишній гравець футбольного клубу "Волинь" Роман Годований. Йому було 33 роки.

"Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, солдат Годований Роман загинув 29 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок вибуху ворожого снаряда", – йдеться у повідомленні Чортківського РТЦК та СП.

Подробиці загибелі воїна розкрив спортивний журналіст Роман Бебех.

Відео дня

"Рома був у 33-тій бригаді. Вночі був на бойовому виході, по його підрозділу почав працювати танк. Бійці забігли в посадку і там зачепили розтяжку", – написав він у Facebook.

Бебех зазначив, що у Романа Годованого залишилася дружина та двоє дітей.

Годований дебютував на професійному рівні у тернопільській "Ниві". У прем'єр-лізі захисник виступав за луцьку "Волинь". Також він викликався до молодіжної збірної України.

Загибель українських спортсменів на війні

26 листопада стало відомо, що на фронті загинув віце-президент Федерації шахів України Артем Сачук. Він захищав країну з першого дня повномасштабного російського вторгнення.

Раніше повідомлялося про загибель багаторазового чемпіона світу з кікбоксингу Сергія Лисюка. Він підірвався на міні під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку 12 листопада, після чого потрапив до реанімації. Врятувати Лисюка не вдалося – він помер 22 листопада.

Вас також можуть зацікавити новини: