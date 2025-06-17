Матчі "Шахтаря" в першому кваліфікаційному раунді турніру відбудуться 10 і 17 липня.

Донецький "Шахтар" дізнався назву клубу, який стане його першим суперником у кваліфікації Ліги Європи УЄФА. Результат став відомий за підсумками жеребкування першого кваліфікаційного раунду турніру.

В УЄФА поділилися, що першим суперником "Шахтаря" у кваліфікації Ліги Європи стане фінський клуб "Ільвес". Перший матч номінально буде "домашнім" для донецької команди.

Перед жеребкуванням "Шахтар" потрапив до кошика сіяних команд. Їхніми потенційними суперниками були "Хекен" (Швеція), "Сабах" (Азербайджан), "Ільвес" (Фінляндія) і "Приштина" (Косово).

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Відомо, що матчі між "Шахтарем" та "Ільвесом" відбудуться 10 і 17 липня. Переможець отримає можливість вийти до другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

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Раніше молодіжна збірна України U-21 опинилася на другій позиції в групі D з трьома очками. У другому матчі українцям вдалося обіграти Фінляндію з рахунком 2:0.

Крім того, стало відомо ім'я нового головного тренера італійської збірної. Ним стане колишній гравець, а тепер футбольний тренер Дженнаро Гаттузо. Президент Федерації Габріеле Гравіна назвав його "символом італійського футболу".

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