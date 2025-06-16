Гаттузо називають талановитим гравцем, але не дуже успішним тренером.

Колишній гравець, а тепер тренер Дженнаро Гаттузо стане новим головним тренером італійської збірної. Офіційне представлення відбудеться цього тижня. Про це повідомила італійська федерація футболу.

У четвер, 19 червня, у римському готелі Parco dei Principi гравцям і журналістам представлять нового лідера італійської футбольної збірної Дженнаро Гаттузо.

"Гаттузо - символ італійського футболу, футболка для нього як друга шкіра. Його мотивація, професіоналізм і досвід стануть основоположними під час вирішення наступних завдань, що стоять перед національною командою. Він розуміє важливість наших цілей, і я дякую йому за готовність і самовідданість у прийнятті цього виклику", - сказав президент Федерації Габріеле Гравіна.

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Гаттузо з 2013 року працює як наставник. Тренерську кар'єру розпочав у швейцарському "Сьйоні". Працював з італійським "Палермо", грецьким ОФІ, іспанською "Валенсією", французьким "Марселем", італійськими "Пізою", "Міланом" і "Наполі". Вершиною тренерської кар'єри футбольні експерти вважають перемогу "Наполі" в Кубку Італії в сезоні 2019/20.

Набагато більше досягнень у його футбольній кар'єрі на полі. Гаттузо почав грати в основі клубу "Перуджа" 1995 року. За два роки перейшов у шотландський "Рейнджерс", уже за рік повернувся до Італії - його купив клуб "Салернітана". Звідти в 1999 році перейшов у "Мілан" як півзахисник, а з 2000 року дебютував у збірній країни. 10 років залишався одним із ключових гравців "Мілана". З командою виграв Кубок Італії, двічі ставав переможцем Ліги чемпіонів УЄФА.

Футбольний скандал у Польщі

Нагадаємо, що головний тренер збірної Польщі з футболу Міхал Пробеж пішов у відставку після скандалу з Робертом Левандовським. Левандовський заявив, що втратив довіру до тренера і не гратиме під його керівництвом. Перед цим за рішенням тренера він мав залишити посаду капітана команди.

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