Нинішній тренер ухвалив рішення змістити Левандовскі з посади капітана.

Легендарний нападник збірної Польщі Роберт Левандовскі заявив, що більше не гратиме за команду під керівництвом нинішнього тренера. Як пише Independent, це сталося після того, як Левандовскі зняли з посади капітана.

Як пише Independent, тренер збірної Польщі Міхал Пробеж ухвалив рішення замінити Левандовскі на посаді капітана національної збірної півзахисником Пєтром Зєлінскі.

"Тренер особисто поінформував Роберта Левандовскі, усю команду і тренерський склад про своє рішення", - йдеться в повідомленні Польської федерації футболу.

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Левандовскі негайно відреагував на цю заяву в соціальних мережах, заявивши про тимчасовий вихід зі збірної.

"З огляду на обставини і втрату довіри до тренера збірної Польщі, я вирішив відійти від гри за збірну Польщі, поки він залишається тренером. Сподіваюся, у мене буде шанс знову зіграти для найкращих уболівальників у світі", - написав Левандовскі.

Левандовскі не входить до поточного складу збірної Польщі, сам він назвав причиною своєї відсутності фізичне і моральне виснаження після довгого сезону.

36-річний гравець є найкращим бомбардиром Польщі, забивши 85 голів за свою країну в рекордних 158 матчах, і був капітаном з 2014 року.

Пробеж замінив звільненого Фернанду Сантуша на посаді тренера збірної Польщі 2023 року, вивівши її на Євро-2024, де вона стала першою командою, яка вибула з турніру.

Новини футболу

У неділю, 8 червня відбувся фінал Ліги націй Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). На полі зустрілися команди Португалії та Іспанії. 90 хвилин гри закінчилися з рахунком 2:2, тому матч продовжився в додатковому часі. У запеклій серії пенальті з рахунком 5:3 перемогла Португалія.

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