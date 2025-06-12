За словами Пробєжа, це найкраще рішення для блага національної команди.

Головний тренер збірної Польщі з футболу Міхал Пробєж оголосив про те, що він залишає національну команду. Про це пише сайт Польського футбольного союзу.

"Я дійшов висновку, що в ситуації, яка склалася, найкращим рішенням для блага національної команди буде мій відхід із посади тренера. Виконання цієї функції було виконанням моєї професійної мрії і найбільшою честю в моєму житті", - йдеться в заяві Пробєжа.

Також головний тренер збірної Польщі з футболу подякував усім футболістам, з якими він працював. Він підкреслив, що продовжить стежити за національною збірною і вболівати за неї.

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Нагадаємо, що кілька днів тому форвард національної збірної Роберт Левандовський заявив, що не гратиме за команду під керівництвом Пробєжа. Своє рішення він пояснив "втратою довіри" до тренера.

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