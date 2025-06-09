Гандзій був вихованцем футбольної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи "Зміна".

Арбітр Колегії футбольних арбітрів Києва, спостерігач арбітражу 43-річний Василь Гандзій загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

Зазначається, що Гандзій загинув на фронті 2 червня. Прощання з ним відбудеться 10 червня о 13:15 у Києві за адресою просп. Новогоспітальна, 16 (морг військового госпіталю). Похорон відбудеться о 15:15 на Лісовому кладовищі.

В УАФ нагадали, що Гандзій був вихованцем футбольної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШ) "Зміна". Він працював арбітром на матчах Дитячо-юнацької футбольної ліги України, а потім став і спостерігачем арбітражу ДЮФЛ.

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В УАФ поділилися, що рідний брат загиблого, Олексій Гандзій, зараз працює тренером дитячо-юнацького футбольного клубу "Титан Київ".

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