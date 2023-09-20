Міхал Пробеж працюватиме зі збірною Польщі до завершення кваліфікації Євро-2024.

Польський футбольний союз оголосив ім'я головного тренера національної збірної Польщі з футболу.

Новим наставником команди став Міхал Пробеж, повідомляє офіційний сайт організації.

На цій посаді 50-річний поляк змінив португальського фахівця Фернанду Сантуша, який був звільнений кілька днів тому через незадовільні результати.

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Сантуш очолив Польщу в січні цього року. Під його керівництвом команда зіграла шість матчів (три перемоги і три поразки). В останньому поєдинку поляки сенсаційно програли збірній Албанії в рамках кваліфікації Євро-2024.

У відборі на ЧЄ-2024 з футболу збірна Польщі займає четверте місце в групі Е. Вище поляків йдуть в таблиці розташовуються збірні Молдови, Чехії та Албанії.

Додамо, що контракт Міхала Пробежа зі збірною Польщі розрахований до кінця кваліфікації Євро-2024. Також в угоді прописана робота з командою у відборі на ЧС-2026.

У наступному матчі в рамках відбору на ЧЄ-2024 поляки зіграють з Фарерськими островами. Поєдинок відбудеться 12 жовтня.

Міхал Пробеж: кар'єра

Пробеж працював у ряді польських команд, в числі яких "Ягеллонія", "Лодзь", "Вісла" і "Краковія". Загалом він провів 467 матчів у чемпіонаті Польщі з футболу.

Міхал Пробеж також очолював молодіжну збірну Польщі.

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