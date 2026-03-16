'Його вже били': Верховен оцінив свої шанси у поєдинку проти Усика

Кікбоксер заявив, що хоче довести свою перевагу на дистанції.

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен поділився своїми очікуваннями від майбутнього протистояння з дворазовим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком. У коментарі для The Ring він заявив, що впевнений у своїх силах.

За словами кікбоксера, його не бентежить статус аутсайдера у майбутньому поєдинку.

"Мені це подобається. Що це означає? Це величезна можливість для мене. Весь світ буде у моїх ногах", - сказав Верховен.

Нідерландець також згадав про минулі бої Усика. Він зазначив, що навіть найсильніші боксери світу не змогли зламати українця.

"Його вже били і потрясали. По ньому влучав Джошуа - один з найпотужніших панчерів у боксі. Влучав Ф'юрі. Я не думаю, що нокаутувати його буде легко. Я, звичайно, спробую, але вважаю, що найкраща перемога, яку я можу здобути, – це виграти за підсумками 12 раундів одноголосним рішенням", – заявив Верховен.

Також кікбоксер додав, що хоче довести свою перевагу на дистанції. Він підкреслив, що не хоче, щоб його можлива перемога сприймалася як випадковість.

"Я хочу, щоб після 12 раундів Усік сказав: "Я зробив усе, що міг, але це не спрацювало". Це не має бути просто випадковий удар. Ми залишимо в рингу абсолютно все", - сказав Верховен.

Нагадаємо, що бій між Усиком і Верховеном відбудеться 23 травня в Єгипті. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Усик проведе три бої перед завершенням кар'єри - що відомо

Раніше чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик розповів, що планує провести ще три поєдинки у професійному боксі, після чого завершить кар'єру. За його словами, перший бій відбудеться 23 травня в Гізі проти кікбоксера Ріко Верховена.

Усик повідомив, що другий бій перед завершенням кар'єри відбудеться з переможцем зустрічі Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі, а третій поєдинок запланований проти Тайсона Ф'юрі, що стане їхнім третім очним поєдинком.

