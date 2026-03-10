Усик проведе три бої перед завершенням кар’єри: хто стане його суперниками

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) оголосив, що планує провести ще три поєдинки у професійному боксі, після чого завершить кар’єру. Про це український чемпіон розповів у коментарі InsideRingShow.
За його словами, перший бій відбудеться 23 травня в Гізі проти кікбоксера Ріко Верховена. Другий – з переможцем зустрічі Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі, а третій поєдинок запланований проти Тайсона Ф’юрі, що стане їхнім третім очним поєдинком.
Оголошення Усика викликало хвилю обговорень серед фанатів у мережі. Коментатори критикують українця за вибір суперників і звинувачують у тому, що він уникає боїв із топпретендентами, такими як Мозес Ітаума та Агіт Кабаєл. Особливої критики зазнав поєдинок із кікбоксером Верховеном, який, на думку вболівальників, позбавлений спортивної інтриги.
Усик, який двічі зустрічався в ринзі з Дюбуа та Ф’юрі, зазначив, що ці три бої стануть фінальними у його кар’єрі.
Інші новини про Усика
Як повідомляв УНІАН, український боксер Олександр Усик вже має плани на майбутнє після завершення спортивної карʼєри і націлився на президентське крісло.
Відповідаючи на іронічне запитання щодо того, чи таки стане він мером Конотопа, Усик сказав, що нижчу за пост президента посаду не розглядає.