Легенда 'Шахтаря' повертається в УПЛ: який клуб обрав ексгірник

Степаненко виступає за "Еюпспор" із лютого 2025 року

Найближчим часом "Колос" з Ковалівки планує оголосити про підписання 36-річного опорного півзахисника Тараса Степаненка. Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Зазначається, що хавбек проведе у клубі щонайменше весняну частину сезону 2025/26. Після цього ж сторони повинні ухвалити рішення про можливість подальшої співпраці.

Степаненко покинув "Шахтар" у січні минулого року, відігравши у донецькому клубі 15 років. Тоді він перейшов до турецького "Еюпспорі", в якому офіційно виступає й досі. З початку цього сезону українець провів девʼять ігор за клуб, результативними діями не відзначався.

Відео дня

"Колос" після 17 турів УПЛ посідає сьому сходинку в турнірній таблиці. Наступний матч команда проведе проти львівських "Карпат", на гостьовому полі. Матч з "Шахтарем" команда з Ковалівки проведе в останньому турі чемпіонату УПЛ, він запланований на 23 травня.

Новини футболу - це треба знати

Нагадаємо, раніше стало відомо, що один з лідерів збірної України Олександр Зінченко отримав травму в перші хвилини матчу за "Аякс". За даними клубу, українець потребує операції, а тому наврядчи зможе допомогти збірній у вирішальних матчах плей-оф відбору на Чемпіонат світу.

Вас також можуть зацікавити новини: