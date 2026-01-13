Іспанський гранд зацікавлений у зірці 'Шахтаря'

Ще один із футболістів "Шахтаря" продовжить карʼєру в Бразилії.

Мадридський "Атлетіко" проявляє інтерес до вінгера донецького "Шахтаря" Егіналду.

Про це в подкасті ElDesmarket розповіли журналісти Хорхе Пікон та Рубен Урія. Зокрема Пікон зазначив, що за бразильським футболістом вже тривалий час стежать представники мадридського клубу.

"Я збираюся розповісти про гравця, який, серед інших, подобається мадридському "Атлетіко". Це гравець донецького "Шахтаря" Егіналду", – сказав Пікон.

Цю ж інформацію підтвердив і його колега Рубен Урія:

"Він – дуже хороший, швидкий, має відмінне гольове чуття, може грати на позиції вінгера або другого нападника… Він – досить хороший, і так, за ним стежать уже деякий час".

Ще один футболіст "Шахтаря" перейшов в інший клуб. Мова про Майкона де Андраде Барберана. Він продовжить карʼєру в Бразилії та виступатиме за "Атлетіко Мінейро".

Нагадаємо, раніше принциповий суперник "Атлетіко" мадридський "Реал" звільнив головного тренера Хабі Алонсо. За інформацією клубу, рішення було ухвалено обома сторонами. Також "королівський клуб" подякував як коучу, так і всьому його тренерському складу.

Того ж дня команда назвала нового головного тренера. "Реал" очолить Альваро Арбелоа.

