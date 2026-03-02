Усик заявив, що збирається йти в президенти (відео)

Ще кілька років спортсмен планує боксувати.

Український боксер, чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик вже має плани на майбутнє після завершення спортивної карʼєри і націлився на президентське крісло.

За його словами, він хоче "попрацювати на державу". Таку заяву боєць зробив під час розмови з українським ведучим Андрієм Бідняковим в етері програми "Де брехня".

Відповідаючи на іронічне запитання щодо того, чи таки стане він мером Конотопа, Усик сказав, що нижчу за пост президента посаду не розглядає.

"Я ще кілька років планую побоксувати. А потім є такі плани – попрацювати на державу. Нижче за президента я нікуди йти не збираюся", – заявив спортсмен.

Варто зазначити, що раніше Усика вже питали про те, чи збирається він іти в мери Києва. Тоді боксер сказав, що такого бажання в нього немає. Окрім спорту, він також займається бізнесом.

