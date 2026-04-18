Скільки коштують команди Formula-1: названа приблизна вартість

За останні роки команди різко зросли в ціні.

Команди, які беруть участь у перегонах Formula 1, за останні роки різко зросли в ціні, хоча ще якихось 6 років тому вони були в рази дешевші.

Приблизні вартості назвав портал PlanetF1. Зазначається, що при оцінюванні враховувалися фінансові показники команд, останні угоди, звіти та оцінки аналітиків.

"Ми підрахували цифри, і хоча вартість акцій кожної команди зросла, Ferrari лідирує", - йдеться у повідомленні.

Поточна вартість команд Formula 1:

1. Ferrari – $7,1 млрд;

2. Mercedes – $6,4 млрд;

3. McLaren – $5,2 млрд;

4. Red Bull – $4,9 млрд;

5. Aston Martin – $3,3 млрд;

6. Williams – $2,6 млрд;

7. Alpine – $2,6 млрд;

8. Audi – $2,6 млрд;

9. Racing Bulls – $2,4 млрд;

10. Haas – $1,9 млрд.

У 2020 році основна маса цих команд коштувала значно дешевше. Наприклад, лідер рейтингу - команда Ferrari оцінювалася приблизно в $2 млрд, McLaren – в $740 млн, а Williams - всього в $120 млн.

Портал зазначив, що зростання вартості команд Формули 1 відбулося завдяки системним змінам у самом чемпіонаті. Зокрема, після підписання угоди Concorde Agreement та запровадження стелі бюджетів команди отримали стабільні доходи та контроль над витратами, що серйозно підвищило їхню інвестиційну привабливість.

14 березня пілот команди Mercedes Андреа Кімі Антонеллі став наймолодшим в історії гонщиком, який здобув поул-позицію. Це відбулося під час кваліфікації на Гран-прі Китаю. 19-річний італієць побив рекорд 4-кратного чемпіона світу Себастьяна Феттеля – він здобув свій перший поул у віці 21 року. Коло Антонеллі проїхав за 1:32.064.

Раніше були скасовані два Гран-прі Ф1: у Бахрейні та Саудівській Аравії. Таким чином, наступна гонка, згідно з офіційним календарем F1, відбудеться 3 травня в Маямі.

