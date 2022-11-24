Головний фаворит ЧС-2022 розпочав виступи на турнірі з впевненої перемоги.

У четвер, 24 листопада, в рамках першого туру групового раунду чемпіонату світу-2022 з футболу, який проходить в Катарі, збірна Бразилії грала проти національної команди Сербії.

Гра проходила на стадіоні "Лусаїл Айконік" в місті Лусаїл і завершилася перемогою команди з Південної Америки.

У першому таймі команди забитими м'ячами не відзначилися. Футболісти збірної Бразилії завдали по воротах голкіпера Вані Мілінковіча-Савіча п'ять ударів, з яких три опинилися в створ, а серби змогли лише одного разу пробити по воротах Алісона, але неточно.

Відео дня

У другому таймі "селесао" змогли реалізувати свою перевагу в голи. На 62-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Рішарлісон на добиванні після удару Вінісіуса. На 73-й хвилині Рішарлісон оформив дубль ударом у падінні, точний пас йому знову віддав Вінісіус.

У підсумку матч завершився перемогою бразильської команди з рахунком 2:0.

Бразилія - Сербія - 2:0

Голи: Рішарлісон, 62, 73

Бразилія: Аліссон, Даніло, Тіаго Сілва, Маркіньос, Алекс Сандро, Каземіро, Лукас Пакета (Фред, 75), Неймар (Антоні, 80), Рішарлісон (Габріел Жезус, 79), Рафінья (Мартінеллі, 87), Вінісіус Жуніор (Родріго, 76)

Сербія: Мілінкович-Савіч, Вельковіч, Міленковіч, Павловіч, Младеновіч (Влаховіч, 66), Гудель (Іліч, 57), Мілінковіч-Савіч, Лукіч (Лазовіч, 66), Живковіч (Радоніч, 57), Тадіч, Мітровіч (Максімовіч, 83)

Попередження: Павловіч (7), Гудель (49), Лукіч (64)

Відео голів:

Перемога в цій грі дозволила Бразилії набрати три очки і посісти перше місце в групі G. Сербія, у якої 0 очок, опустилася на четверту позицію квартету. Другий рядок за Швейцарією, яка в 1-му турі обіграла Камерун з рахунком 1: 0.

У другому турі ЧС-2022 збірна Бразилії зіграє проти Швейцарії, а Сербія поміряється силами з національною командою Камеруну. Матчі заплановані на 28 листопада.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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