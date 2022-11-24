Голів мало - боротьби багато.

24 листопада відбулися матчі груп G та Н.

Уругвай та Південна Корея у поєдинку групи Н голів не забивали. Більше того, команди навіть не спромоглися завдати ударів в отвір воріт одна одній.

Уругвай – Південна Корея – 0:0

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Уругвай: Роше, Хіменес, Годін, Олівера (Вінья, 79), Касерес, Весіно (Де Ла Круз, 78), Бентанкур, Вальверде, Пеллістрі (Варела, 88), Суарес (Кавані, 64), Нуньєс

Південна Корея: Кім Син Гю, Кім Чжин Су, Кім Мін Чже, Кім Мун Хван, Кім Йон Гвон, Чун Ву Юн, Хван Ін Бом, Сон Хин Мін, Лі Дже Сон (Джун Хо Сон, 74), На Санг Хо (Кан Ін Лі, 74), Хван Ий Джо (Гу-Сонг Чо, 74)

О 18:00 за київським часом в рамках цього квартету зіграють Португалія та Гана.

У матчі групи G Швейцарія здолала Камерун.

Швейцарія – Камерун – 1:0

Гол: Емболо, 48

Швейцарія: Зоммер, Відмер, Ельведі, Аканджі, Родрігес (Джемерт, 90), Шакірі (Окафор, 72), Джака, Фройлер, Соу (Фрай, 71), Варгас (Рідер, 81), Емболо (Сеферович, 72)

Камерун: Онана, Фе, Нкулу, Кастеллетто, Толо, Замбо-Ангісса, Гвет, Онгла (Ондуа, 68), Шупо-Мотінг (Абубакар, 74), Токо-Екамбі (Нкуду, 74), Мбемо (Нгамале, 81)

В іншому протистоянні цієї групи Бразилія зустрінеться з Сербією 24 листопада о 21:00 за київським часом.

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