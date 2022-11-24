Кріштіану Роналду і команда починають свій виступ на чемпіонаті світу-2022.

У четвер, 24 листопада, в рамках першого туру чемпіонату світу з футболу зустрінуться національні збірні Португалії та Гани.

Поєдинок команд пройде в Досі на стадіоні "974". Арена отримала це ім'я на честь такої ж кількості морських контейнерів, які були використані для будівництва стадіону. Це данина місцю, де розташована арена - промислового минулого цієї набережної.

Збірна Португалії вважається топовою командою і однією з фаворитів у боротьбі за трофей. Незважаючи на свій статус, португальці тільки двічі виходила в півфінал чемпіонату світу в 1966 і 2006 роках.

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Також варто відзначити, що стадію 1/8 фіналу Португалія проходила тільки один раз в останніх п'яти появах на ЧС.

В рамках підготовки до чемпіонату світу Португалія в товариському матчі здобула перемогу над Нігерією з рахунком 4:0.

Гана провела досить непогану підготовку до ЧС-2022. Вона встигла провести три товариських поєдинки, в яких всуху програла бразильцям з рахунком 0:3 і двічі перемогла - 1:0 проти збірної Нікарагуа і 2:0 проти Швейцарії.

Португалія - Гана: трансляція

В Україні поєдинок першого туру ЧС-2022 між командами Португалії та Гани в прямому ефірі можна буде подивитися на Київстар ТБ.

Також гра транслюватиметься регіональними каналами Суспільного, на сайті Суспільне Спорт, а також відеосервісі MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Португалія - Гана: прогноз

У цьому матчі фаворитом буде Португалія. Ганцям буде важко. У португальців багато хороших гравців: Кріштіану Роналду, Жоау Фелікс, Бруну Фернандеш. Що стосується шансів Гани, то це міцна команда, здатна витримати будь-який тиск.

На перемогу португальців можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,39. Шанси збірної Гани оцінили коефіцієнтом 8,60, а на нічию коефіцієнт - 5,30.

Букмекери вважають, що матч Португалія - Гана не буде результативним. Поставити на тотал більше 2,5 гола в матчі можна з коефіцієнтом 2,00, а тотал менше 2,5 йде за 1,90.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 2,30. Гол Португалії оцінюють в 1,12, а на те, що відзначиться Збірна Гани, можна поставити за 1,98.

Додамо, що крім Португалії та Гани, в групі Н також грають збірні Уругваю і Південної Кореї.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

З повним розкладом матчів ЧС-2022 з футболу можна ознайомитися за посиланням.

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