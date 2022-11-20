Перемогу південноамериканцям принесли голи Еннера Валенсії.

У неділю, 20 листопада, відбувся матч-відкриття чемпіонату світу-2022 з футболу, в якому господарі турніру, збірна Катару, протистояла національній команді Еквадору.

Зустріч команд проходила на стадіоні "Ель-Байт" в Ель-Хаурі і завершилася з рахунком 2:0 на користь південноамериканської команди.

Еквадор забив перший гол вже в дебюті зустрічі, коли на п'ятій хвилині відзначився нападник Еннер Валенсія. Однак арбітри на VAR скасували забитий м'яч після перегляду відеоповторів, зафіксувавши офсайд.

Відео дня

На 16-й хвилині еквадорці все-таки повели в рахунку - пенальті реалізував Еннер Валенсія. Через 15 хвилин Валенсія зміцнив перевагу своєї команди, оформивши дубль.

У кінцівці зустрічі Катар створив гольовий момент, а його автором став Мунтарі. Форвард отримав довгу передачу і пробив майже з лінії штрафного, але м'яч полетів трохи повз ворота.

За підсумками зустрічі перемогу здобув Еквадор, який не залишив шансів супернику.

Зазначимо, що автор дубля у ворота Катару Еннер Валенсія був визнаний найкращим футболістом матчу-відкриття ЧС-2022.

Валенсія виступає за турецький "Фенербахче". У цьому сезоні Суперліги у Еквадорського нападника 13 голів і чотири результативні передачі в 12 зустрічах.

Катар - Еквадор - 0:2

Голи: Валенсія, 16 (пен.), 32

Катар: Аль-Шаєб, Мігель, Аль-Раві, Хоухі, Абделькарім Хассан, Ахмед, Будьяф, Хатім, Аль-Хайдос (Ваад, 72), Алі (Мунтарі, 72), Афіф

Еквадор: Галіндес, Пресіадо, Торрес, Інкап'є, Еступіньян, Плата, Мендес, Кайседо (Франко, 90), Іборра (Сарм'єнто, 68), Валенсія (Сіфуантес, 77), Естрада (Родрігес, 90)

Попередження: Аль-Шеєб, Алі, Будьяф, Афіф - Кайседо, Мендес

Огляд матчу:

Примітно, що зазнавши поразки в стартовому матчі ЧС-2022, катарці встановили історичне досягнення. Вперше в історії проведення чемпіонатів світу з футболу збірна-господиня програла поєдинок-відкриття турніру.

До цього у команд країн, які приймали планетарну першість, було 16 перемог і 6 нічиїх у матчах-відкриттях.

Додамо, що в групі а також виступають збірні Нідерландів і Сенегалу. Вони проведуть свій очний матч у понеділок, 21 листопада.

У другому турі Катар зіграє з Сенегалом, а Еквадор - з Нідерландами. Матчі заплановані на 25 листопада.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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