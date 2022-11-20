20 листопада в Катарі стартує довгоочікуваний чемпіонат світу з футболу.

У неділю, 20 листопада, стартує ЧС-2022 у Катарі. Цей турнір буде унікальним, адже вперше в історії чемпіонатів світу пройде в зимову для нас пору року.

Відкриє першість планети з футболу поєдинок національних збірних Катару та Еквадору.

Відбудеться цей матч на стадіоні "Ель-Байт", в місті Ель-Хаурі.

Відео дня

Катарська збірна, яка дебютує на великому міжнародному турнірі постарається порадувати своїх фанатів, а еквадорська команда зробить все, щоб перемогти і набрати важливі три очки.

Катар - Еквадор: прогноз

Експерти та аналітики визначили, що фаворитом майбутнього матчу є збірна з Південної Америки.

Так, на перемогу Еквадору пропонується коефіцієнт 2,47, в той час як потенційний успіх Катару оцінюється показником 3,22. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,13.

Варто зазначити, що на думку букмекерів матч Катару і Еквадору не буде гольовий. Ставки, на те, що обидві команди не заб'ють приймають з коефіцієнтом - 2. У той же час коефіцієнт на тотал менше 2,5 дорівнює - 1,65.

Катар - Еквадор: трансляція

В Україні футбольний матч-відкриття ЧС-2022 у прямому ефірі транслюватимуть регіональні канали Суспільного та сайт Суспільне Спорт.

Крім того, поєдинок також буде доступний на відеосервісі MEGOGO. Тут поєдинок покаже канал "MEGOGO Футбол 1".

Також буде доступна радіотрансляція гри в ефірі Радіо Промінь.

Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним чемпіоном світу є національна збірна Франції.

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