Три очки нідерландцям принесли голи Гакпо і Классена.

У понеділок, 21 листопада, в рамках першого туру групового турніру чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Сенегалу протистояла національній команді Нідерландів.

Поєдинок проходив на стадіоні "Ель-Тумама" в Досі і завершився перемогою представників європейського континенту з рахунком 2:0.

Перший тайм пройшов у гострій боротьбі, обидва колективи мали небезпечні моменти, але забити гол нікому не вдалося. Найбільше шансів для взяття воріт було у півзахисника помаранчевих Френкі де Йонга, який на розі штрафного мав можливість завдати удару і вразити ворота Едуарда Менді, але завозився і в підсумку втратив м'яч.

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У другому таймі моментів практично не було. Збірна Сенегалу по ходу зустрічі була змушена замінити гравців через отримані травми - спочатку з поля пішов Абду Діалло, а потім на ношах забрали шийку Куйяте. Незважаючи на відсутність моментів, на 84-й хвилині Нідерланди все-таки зуміли відкрити рахунок: Френкі де Йонг зробив навіс у штрафну, де коді Гакпо впевнено в повітрі переправив м'яч у ворота.

На 90+9 хвилині Даві Клаасен на добиванні після сейву Едуарда Менді забив ще один м'яч і встановив підсумковий рахунок зустрічі.

Сенегал - Нідерланди - 0:2

Голи: Гакпо, 84, Классен, 90+9

Сенегал: Е. Менді, Сабалі, Кулібалі, Сіссе, Діалло (Якобс, 62), Н. Менді, І. Гуйє, Куяте (П. Гуйє, 73), Діатта (Джексон, 74), Діа (Дьєнг, 69), Сарр

Нідерланди: Нопперт, де Лігт, Ван Дейк, Аке, Думфріс, Бергейс (Копмейнерс, 79), Де Йонг, Блінд, Гакпо (де Рон, 90+4), Янссен (Депай, 62), Бергвейн (Классен, 79)

Попередження: Н. Менді, І. Гуйє - Де Лігт

Огляд матчу:

Крім Сенегалу і Нідерландів, в групі а також грають збірні Катару і Еквадору. Їхній матч відбувся у неділю, 20 листопада. Перемогу в протистоянні здобули представники Південної Америки з рахунком 2:0.

Після першого туру в групі а лідирують Еквадор і Нідерланди, в активі яких по три набраних бали. Катар і Сенегал поки залишаються без очків.

У другому турі збірна Катару зустрінеться з національною командою Сенегалу, а Нідерланди поміряються силами з Еквадором. Матчі заплановані на 25 листопада.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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