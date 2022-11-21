У складі збірної Англії голи забивали Беллінгем, Сака, Стерлінг, Рашфорд і Гріліш.

У понеділок, 21 листопада, в рамках першого туру групового етапу ЧС-2022 з футболу збірна Англії розгромила національну команду Ірану.

Поєдинок проходив на стадіоні "Халіфа" в Досі і завершився з рахунком 6:2.

Перший м'яч англійської збірної в цьому матчі забив 19-річний хавбек Джуд Беллінгем, який відзначився на 35-й хвилині гри. У кінцівці першого тайму підопічні Гарета Саутгейта зуміли ще двічі забити у ворота іранців, відзначилися Букайо Сака і Рахім Стерлінг.

Відео дня

На 62-й хвилині зустрічі форвард "Арсеналу" Букайо Сака оформив дубль, забивши четвертий м'яч у ворота Ірану. Через три хвилини Мехді Таремі відквитав один м'яч, забивши після передачі Голізадеха. Однак піти від розгрому не вдалося іранцям. На 71-й хвилині гри Маркус Рашфорд забив п'ятий гол Ірану, повернувши перевагу Англії в чотири м'ячі. На 90-й хвилині гри Джек Гріліш забив шостий гол у ворота Ірану, відзначившись після передачі Вілсона. А крапку в грі поставили все ж таки футболісти Ірану - на 90+13 хвилині гри Таремі реалізував пенальті, встановивши остаточний рахунок на табло.

Англія - Іран - 6:2

Голи: Беллінгем, 35, Сака, 43, 62, Стерлінг, 45+1, Рашфорд, 71, Гріліш , 90 - Таремі, 65, 90+13 (пен)

Англія: Пікфорд, Шоу, Магуайр (Дайєр, 68), Стоунз, Тріп'єр, Беллінгем, Райс, Стерлінг (Гріліш, 70), Маунт (Фоден, 71), Сака (Рашфорд, 70), Кейн (Вілсон, 75)

Іран: Бейраванд (Хуссейн Хоссейні, 19), Маджид Хоссейні, Чешмі (Канаані, 46), Пураліганджи, Мохаммаді (Торабі, 63), Хаджсафі, Карімі (Езатолагі, 46), Нуроллахі (Азмун, 78), Мохаррамі, Таремі, Джаханбакш (Голізадех, 46)

Попередження: Джаханбахш, 25, Пураліганджи, 48

Відео голів першого тайму:

Додамо, що крім Англії та Ірану, в групі В також виступають збірні США та Уельсу. Вони проведуть очний матч першого туру також 21 листопада, о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, стартував ЧС-2022 з футболу в неділю, 20 листопада. У матчі-відкритті збірна Еквадору обіграла національну команду Катару з рахунком 2:0.

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