Гол у ворота Гани дозволив Кріштіану Роналду записати на свій рахунок унікальне досягнення чемпіонатів світу.

У четвер, 24 листопада, в рамках першого туру чемпіонату світу з футболу, який проходить у Катарі, збірна Португалії протистояла національній команді Гани.

Поєдинок проходив у Досі на стадіоні "974".

На 65-й хвилині рахунок відкрив капітан і нападник португальців Кріштіану Роналду. 37-річний форвард реалізував пенальті, зароблений ним же.

Відео дня

Через вісім хвилин Гана забила м'яч у відповідь, його автором став форвард Андре Айю.

Вперед португальців знову на 78-й хвилині вивів нападник Жоау Фелікс. Ще через дві хвилини вийшов на поле Рафаел Леау збільшив перевагу Португалії. На 89-й хвилині Гана зуміла відіграти один м'яч, його автором став форвард Осман Букарі.

Португалія - Гана - 3:2

Голи: Роналду, 65 пен, Фелікс, 78, Леау, 80 - Айю, 73, Букарі, 89

Португалія: Діогу Кошта, Жоау Канселу, Данілу Перейра, Рубен Діаш, Геррейру, Отавіо (Вільям Карвалью, 56), Бернарду Сілва (Пальінья, 88), Рубен Невеш (Рафаел Леау, 77), Бруну Фернандеш, Роналду (Гонсалу Рамуш, 88), Жоау Фелікс (Жоау Маріу, 88)

Гана: Аті-Зіджі, Сейду (Лемпті, 66), Джику, Амарті, Салісу, Баба, Парті, Кудус (Букарі, 77), Абдул-Самед, Семеньо, А. Айю (Дж. Айю, 77), Вільямс

Попередження: Кудус (45), А. Айю (49), Сейду (57), Вільямс (90), Данілу Перейра (90)

Огляд матчу:

Варто зазначити, що гол у ворота Гани дозволив Кріштіану Роналду встановити новий рекорд чемпіонатів світу. Згідно з даними Opta, 37-річний португалець став першим футболістом в історії, який забивав хоча б один гол на п'яти різних чемпіонатах світу (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Роналду став одноосібним володарем даного рекорду - голами на чотирьох різних мундіалях відзначилися Ліонель Мессі, Пеле, Мирослав Клозе і Уве Зеелер.

Крім того, 37-річний форвард - одночасно наймолодший і найстарший автор голів Португалії на чемпіонатах світу. Подібним досягненням відзначилися ще два гравці в історії: Івіца Оліч (Хорватія) і Мікаель Лаудруп (Данія).

Перший гол за португальців Роналду забив 12 червня 2004 року в матчі групового етапу чемпіонату Європи з командою Греції (1:2). На той момент форварду було 19 років і 128 днів. У грі з Ганою Роналду забив з пенальті у віці 37 років і 292 днів.

Всього Кріштіану взяв участь в 10 великих турнірах своєї збірної поспіль.

Додамо, що в групі H також виступають команди Уругваю і Південної Кореї. Свій матч першого туру вони завершили внічию з рахунком 0:0.

У наступному турі Португалія зіграє зі збірною Уругваю, а Гана поміряється силами з національною командою Південної Кореї. Матчі заплановані на 28 листопада.

Вас також можуть зацікавити новини: