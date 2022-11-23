Футболісти збірної Іспанії відправили сім голів у ворота Коста-Ріки.

У середу, 23 листопада, в рамках першого туру групового турніру чемпіонату світу з футболу, який проходить в Катарі, збірна Іспанії зустрічалася з національною командою Коста-Ріки.

Поєдинок команд проходив на стадіоні "Ель-Тумама" в Досі і завершився з рахунком 7:0 на користь європейської команди.

Через 11 хвилин після стартового свистка рахунок відкрив нападник команди Луїса Енріке дані Ольмо. Через 10 хвилин Марко Асенсіо зміцнив перевагу іспанців. Йому асистував Жорді Альба. Незабаром Ферран Торрес довів рахунок до розгромного, реалізувавши пенальті.

Решту голів футболісти збірної Іспанії забили у другій половині зустрічі. Відзначилися Ферран Торрес, Гаві, Карлос Солер і Альваро Мората.

Іспанія - Коста-Ріка - 7:0

Голи: Ольмо, 11, Асенсіо, 21, Торрес, 31, 54, Гаві, 74, Солер, 90, Мората, 90+2

Іспанія: Унаї Сімон, Аспілікуета, Лапорт, Родрі, Альба (Бальде, 64), Бускетс (Коке, 64), Педрі (Солер, 57), Гаві, Ольмо, Асенсіо (Вільямс, 69), Ферран Торрес (Мората, 57)

Коста-Ріка: Навас, Фуллер, Мартінес (Уостон, 46), Дуарте, Кальво, Ов'єдо (Матарріта, 82), Борхес (Агілера, 72), Техеда, Кемпбелл, Контрерас (Замора, 61), Беннетте (Руїс, 61)

Попередження: Кальво

Огляд матчу:

Додамо, що збірна Іспанії в грі з Коста-Рікою встановила рекорд чемпіонатів світу з володіння м'ячем.

Відсоток часу, коли іспанці володіли м'ячем, склав 81,7%. Це найкращий результат в історії чемпіонатів світу. До цього рекорд належав збірній Аргентини. У матчі з Грецією на ЧС-2010 Аргентинці володіли м'ячем 80,3% ігрового часу.

Зазначимо, що в іншому матчі цієї групи збірна Японії завдала сенсаційної поразки Німеччині.

У наступному турі збірна Німеччини зіграє проти Іспанії, а Коста-Ріка поміряється силами з Японією.

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