Збірна Уельсу відібрала очки у США в першому турі ЧС-2022.

У понеділок, 21 листопада, в рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу збірна Уельсу грала проти національної команди США.

Гра пройшла в Аль-Райані на стадіоні "Ахмед бін Алі" і завершилася внічию з рахунком 1:1.

На 36-й хвилині Крістіан Пулішич зробив проникаючу передачу низом на хід Тімоті Веа, який з меж штрафного проштовхнув м'яч у сітку під ногою голкіпера валлійців, що вийшов з воріт. На 82-й хвилині Гарет Бейл реалізував пенальті, який сам же і заробив, зрівнявши рахунок.

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США - Уельс - 1:1

Голи: Веа, 36 - Бейл (пен), 82

США: Тернер, Дест (Йєдлін, 74), Зімерманн, Рім, Робінсон, Адамс, Маккені (Ааронсон, 66), Муса (Акоста, 74), Веа (Морріс, 88), Сарджент (Райт, 74), Пулішич

Уельс: Хеннесі, Девіс, Родон, Мефам, Вільямс (Джонсон, 79), Ремзі, Ампаду (Моррелл, 90+5), Робертс, Джеймс (Мур, 46), Бейл, Вілсон (Томас, 90+3)

Попередження: Дест, 11, Маккені, 13, Рім, 51, Акоста 90+11 - Бейл, 40, Мефам, 45+2

Огляд матчу:

Варто зазначити, що Гарет Бейл забив перший гол збірної Уельсу на чемпіонаті світу з 1958 року.

Крім того, дане взяття воріт стало історичним не тільки для валлійців, але і для самого турніру. Свій останній гол на мундіалі Уельс забив 17 липня 1958 року в грі з Угорщиною. Тоді автором голу став Террі Медуїн.

Як повідомляє Opta, від голу Медуїна до голу Бейла пройшло 23 533 дні, що стало найбільшою перервою між двома голами однієї збірної на чемпіонаті світу.

Додамо, що в першому матчі групи В збірна Англії розгромила Іран з рахунком 6:2 і очолила турнірну таблицю.

У 2-му турі групового раунду збірна США 25 листопада зіграє з Англією, а Уельс зустрінеться з Іраном.

Нагадаємо, чемпіонат світу в Катарі проходить з 20 листопада по 18 грудня. У турнірі беруть участь 32 команди.

Чинним переможцем турніру є збірна Франції, яка у фінальному матчі 2018 року обіграла національну команду Хорватії.

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