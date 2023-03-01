"Реал" спробує взяти реванш у "Барселони" за поразку в Суперкубку Іспанії.

У четвер, 2 березня, відбудеться перший поєдинок 1/2 фіналу Кубка Іспанії, в якому зустрінуться мадридський "Реал" і "Барселона".

Легендарне "Ель-Класіко" пройде на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

Обслужить зустріч грандів іспанського футболу Хосе Мунуера Монтеро.

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Мадридський "Реал" на шляху до 1/2 фіналу Кубка Іспанії обіграв "Касереньо" (1:0) в 1/16 фіналу, "Вільярреал" (3:2) в 1/8 фіналу і "Атлетіко" Мадрид (3:1) в 1/4 фіналу.

Каталонська "Барселона" на стадії 1/16 фіналу вибила "Інтерсіті" (4:3) , в 1/8 фіналу "блаугранас" розгромили "Сеуту" (5:0), а в 1/4 фіналу підопічні Хаві здолали "Реал Сосьєдад" (1:0).

До матчу проти "Реала" каталонський клуб підходить не в кращому настрої. Команда Хаві Ернандеса програла два матчі поспіль: спочатку "блаугранас" вилетіли з Ліги Європи від "Манчестер Юнайтед" (1:2) , а потім сенсаційно програли "Альмерії" в рамках чемпіонату Іспанії (0:1). З останніх п'яти матчів "Барселона" здобула дві перемоги, двічі програла і один раз зіграла внічию.

Мадридський "Реал" знаходиться в хорошій формі зараз. "Вершкові" тиждень тому розгромили "Ліверпуль" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на виїзді з рахунком 5:2, а потім зіграли внічию з "Атлетіко" (1:1) в чемпіонаті Іспанії. Всього в останніх п'яти іграх команда Карло Анчелотті здобула чотири перемоги.

Варто відзначити, що в нинішньому сезоні "Реал" і "Барселона" вже зустрічалися двічі. У першому колі чемпіонату Іспанії "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" впевнено обіграв "Барселону" з рахунком 3:1, на що "блаугранас" відповіли не менше впевненою перемогою в Суперкубку Іспанії з тим же рахунком.

Реал - Барселона: прогноз

У першому поєдинку півфіналу Кубка Іспанії фаворитами зустрічі є підопічні Карло Анчелотті.

Так, перемога "Реала" оцінюється коефіцієнтом 1,96, тоді як на перемогу "Барселони" коефіцієнт 3,95. На нічию пропонується коефіцієнт 3,65.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на цю подію - 7,10.

Гол "Реала" в матчі з "Барселоною" оцінюється коефіцієнтом 1,20, а на гол каталонського гранда приймають ставки з коефіцієнтом - 1,44.

На прохід "вершкових" у фінал Кубка Іспанії приймаються ставки з коефіцієнтом 1,85. Підсумковий тріумф "Барселони" оцінюється коефіцієнтом 1,95.

Реал - Барселона: трансляція

В Україні в прямому ефірі "Ель-Класіко" транслюватиме відеосервіс MEGOGO, а також на платформа Volia TV.

Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії "Барселона" і "Реал" зіграють 5 квітня.

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка Іспанії є "Реал Бетіс". У фіналі минулого сезону команда перемогла "Валенсію".

Найтитулованішим клубом турніру є каталонська "Барселона", яка перемагала в турнірі 31 раз.

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