Хаві Ернандес виграв перший трофей на чолі "Барселони".

У неділю, 15 січня, відбувся фінальний поєдинок Суперкубка Іспанії з футболу, в якому "Барселона" грала проти "Реала".

Легендарне "Ель-Класіко" проходило на стадіоні імені Короля Фахда в Ер-Ріяді і завершилося перемогою каталонського гранда.

Футболістам "Барселони" вдалося вийти вперед на 33-й хвилині гри - після передачі Роберта Левандовскі гол забив Гаві. Під завісу першої половини гри каталонці забили другий м'яч у ворота "вершкових". Цього разу з передачі Гаві забив Роберт Левандовскі.

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У другому таймі підопічні Хаві впевнено контролювали хід поєдинку, не дозволяючи мадридцям доводити свої атаки до ударів. В результаті "Барселона" забила третій гол у ворота "Реала" - на 69-й хвилині Педрі після прострілу Гаві довів рахунок до розгромного.

На 90+3-й хвилині "Реалу" вдалося забити гол престижу - відзначився французький нападник Карім Бензема.

Підсумок, "Барселона" перемогла "Реал" з рахунком 3:1 і стала володарем Суперкубка Іспанії-2023.

"Реал" - "Барселона" - 1:3

Голи: Бензема, 90+3 - Гаві, 33, Левандовскі, 45, Педрі, 69

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Начо, 72), Мілітао, Рюдігер, Менді, Модріч (Себальос, 65), Камавінга (Родріго, 46), Кроос (Асенсіо, 72), Вальверде, Бензема, Вінісіус

"Барселона": Тер Штеген, Араухо (Гарсія, 86), Кунде, Крістенсен, Бальде, Гаві (Фаті, 90), Бускетс, де Йонг (Кессьє, 86), Дембеле (Рафінья, 78), Левандовскі, Педрі (Роберто) 90)

Попередження: Менді, Вальверде - Крістенсен, Араухо

Для головного тренера "синьо-гранатових" Хаві Ернандеса цей трофей став першим в якості наставника "Барселони".

Також додамо, що іспанський півзахисник Гаві забив гол в рамках Суперкубка у віці 18 років і 163 днів. Хавбек випередив Хаві і став наймолодшим автором забитого гола в турнірі. Крім того, він увійшов до топ-3 наймолодших голеадорів в історії "Ель-Класіко".

Нагадаємо, переможцем минулого розіграшу Суперкубка Іспанії був мадридський "Реала". "Вершкові" перемогли у фіналі "Атлетік" Більбао з рахунком 2:0.

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