"Барселона" і "Реал" визначать переможця Суперкубка Іспанії в першому "Ель-Класіко" в цьому році.

У неділю, 15 січня, в рамках фіналу Суперкубка Іспанії-2023 зіграють мадридський "Реал" і "Барселона".

Легендарне "Ель-Класіко" пройде на стадіоні імені Короля Фахда в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Суперкубок Іспанії з футболу проходить у форматі Фіналу чотирьох. Право зіграти в змаганні отримали "Бетіс", "Валенсія", "Барселона" і "Реал" Мадрид.

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Підопічні Карло Анчелотті на шляху до фіналу здолали "Валенсію". В основний час матч завершився з рахунком 1:1. У додатковий час команди не відзначилися голами, тому доля матчу вирішувалася в серії пенальті. Успішнішими виявилися футболісти "Реала" - 4:3.

Каталонська "Барселона" за путівку до фіналу билася з "Бетісом" і двічі втратила перевагу в рахунку. Основний час матчу завершився внічию 1:1 і гра перейшла в додатковий час, де команди ще раз обмінялися забитими голами. У підсумку поєдинок перейшов у серію післяматчевих пенальті, де "синьо-гранатові" були точнішими за своїх суперників - 4:2.

Реал - Барселона: прогноз

З невеликою перевагою в фаворити цього протистояння букмекери записали каталонську "Барселону".

Перемога команди "Реала" оцінюється коефіцієнтом 3,20, тоді як на перемогу "Барселони" коефіцієнт 2,25. На нічию пропонується коефіцієнт 3,60.

На думку аналітиків, перше "Ель-Класіко" в цьому році вийде результативним: тотал більше 2,5 м'яча йде за 1,73, а тотал менше 2,5 м'яча - за 2,18. Гол підопічних Хаві в протистоянні з "Реалом" оцінюється коефіцієнтом 1,21, в той час як на гол "вершкових" приймають ставки з коефіцієнтом 1,31.

Найбільш вірогідним результатом матчу в основний час букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на цю подію - 7,30.

Підсумкова перемога "Барселони" в Суперкубку Іспанії оцінюється коефіцієнтом 1,69, тріумф "Реала" - 2,25.

Реал - Барселона: трансляція

На території України пряму трансляцію матчу за Суперкубок Іспанії між "Реалом" і "Барселоною" можна буде подивитися на телеканалі Setanta Sports.

Додамо, що "Реал" Мадрид є чинним переможцем Суперкубка Іспанії. У фіналі минулого розіграшу "вершкові" перемогли "Атлетік" Більбао з рахунком 2:0.

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