Мадридський гранд у серії пенальті здолав "Валенсію".

У середу, 11 січня, відбувся перший матч 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії з футболу, в якому мадридський "Реал" грав проти "Валенсії".

Гра проходила на стадіоні "Кінг Абдулла Спортс Сіті" в Саудівській Аравії.

Рахунок у матчі був відкритий на 39-й хвилині: форвард "Реала" Карім Бензема реалізував пенальті, не залишивши шансів Георгію Мамардашвілі. На початку другого тайму "Валенсія" зрівняла рахунок на табло: з передачі Тоні Лато відзначився Самуел Ліно. Більше голів в основний час команди не забивали.

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У додатковий час суперники створили пару моментів, але реалізувати їх не зуміли. Переможець протистояння визначився в серії пенальті, де кращими виявилися футболісти "Реала".

"Реал" - "Валенсія" - 1:1 (по пен 4:3)

Голи: Бензема, 39 (пен.) - Ліно, 46

"Реал": Куртуа, Васкес (Карвахаль, 69), Мілітао (Менді, 74), Рюдігер, Начо, Вальверде (Себальос, 106), Камавінга (Модріч, 46), Кроос, Родріго (Асенсіо, 84), Бензема, Вінісіус

"Валенсія": Мамардашвілі, Коррея, Джемерт, Озкачар, Гайя, Лато (Моріба, 95), Алмейда (Гільямон, 115), Муса (Фулькьє, 95), Ліно (Перес, 82), Клюйверт (Дуро, 73), Кавані

Попередження: Камавінга, Начо - Клюйверт, Джемер, Кавані, Алмейда

Додамо, що нападник "Реала" Карім Бензема забив у п'ятому матчі поспіль у Суперкубку Іспанії. Як повідомляє у своєму Твіттері OptaJose, за цим показником француз повторив рекорд аргентинського нападника Ліонеля Мессі (вісім голів у п'яти матчах) у Суперкубку Іспанії.

Матч проти "Валенсії" став знаковим і для головного тренера "Реала" Карло Анчелотті. Ця зустріч стала 200-ю для італійського фахівця біля керма мадридського гранда.

Тільки три тренери проводили на чолі "Реала" більше матчів. Це Мігель Муньос (605), Зінедін Зідан (263) і Вісенте дель Боске (246).

У фіналі Суперкубка Іспанії "Реал" зіграє з переможцем пари "Барселона" - "Бетіс".

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