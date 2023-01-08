Голу Каріма Бензема не вистачило "Реалу", щоб уникнути поразки в грі з "Вільярреалом".

У суботу, 7 січня, відбувся матч 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому "Вільярреал" приймав мадридський "Реал".

Поєдинків проходив на стадіоні "Ель-Мадригал" у Вільярреалі і завершився сенсаційно перемогою господарів поля з рахунком 2:1.

Господарі поля першими вийшли вперед - на 47-й хвилині Єремі Піно забив у ворота Тібо Куртуа. На 59-й хвилині "Реалу" вдалося зрівняти рахунок - відзначився французький нападник Карім Бензема.

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Однак, піти від поразки команді Карло Анчелотті не вдалося. На 63-й хвилині з пенальті відзначився форвард "Вільярреала" Жерар Морено, встановивши фінальний рахунок на табло.

"Вільярреал" - "Реал" - 2:1

Голи: Піно, 47, Морено, 63 (пен) - Бензема, 60 (пен)

"Вільярреал": Рейна, А. Морено (Педраса, 72), Торрес, Альбіоль, Фойт, Баена, Парехо, Коклен (Трігерос, 88), Піно (Моралес, 81), Чуквезе, Ж. Морено (Данжума, 88)

"Реал": Куртуа, Менді (Родріго, 64), Алаба, Рюдігер, Мілітао, Модріч (Камавінга, 70), Чуамені (Васкес, 64), Кроос, Вінісіус Жуніор, Вальверде (Асенсіо, 83), Бензема

Попередження: Торрес, Альбіоль, Баена, Рейна - Камавінга

Огляд матчу:

Відзначимо, що в цьому матчі сталася унікальна подія. За інформацією Gracenote, мадридський "Реал" вперше у своїй історії не включив жодного іспанця до стартового складу на матч чемпіонату Іспанії.

Також варто відзначити досягнення Каріма Бензема. Нападник мадридського "Реала" наздогнав колишнього гравця "вершкових" Альфредо Ді Стефано за кількістю голів у чемпіонаті Іспанії.

М'яч, забитий у ворота "Вільярреала", став для Каріма 227-м у матчах Ла Ліги. У Рауля на один гол більше, ніж у Бензема і Ді Стефано. Він відзначився 228 разів. Уго Санчес має 234 голи, Сарра - 251, а Роналду - 311.

Після 16 матчів мадридський "Реал" йде на першій сходинці турнірної таблиці іспанської першості. Підопічні Карло Анчелотті заробили 38 балів. Стільки ж очок у "Барселони", що йде на другому місці і має матч в запасі. "Вільярреал" займає четверте місце з 27 балами в активі.

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