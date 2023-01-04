Мадридський "Реал" в Кубку Іспанії мінімально переміг "Касереньо".

У вівторок, 3 січня, відбувся поєдинок 1/16 фіналу Кубка Іспанії з футболу, в якому мадридський "Реал" мінімально обіграв "Касереньо".

Господарі поля нав'язали непогану боротьбу мадридському гранду, "Реал" лише в кінці матчу зміг забити гол і виграти матч.

Гол у складі "вершкових" на 69-й хвилині забив бразильський вінгер Родріго.

Відео дня

Голкіпер збірної України Андрій Лунін вийшов у стартовому складі на матч Кубка Іспанії і став одним з найкращих гравців цього протистояння. На рахунку Луніна один сейв і один вдалий вихід з воріт, який завершився перехопленням навісної передачі.

Портал SofaScore оцінив роботу українця в 7,2 бала. У складі "вершкових" такий же бал отримав капітан Начо Ернандес, оцінку більше отримав тільки дані Себальос (7,6).

"Касереньо" - "Реал" - 0:1

Гол: Родріго, 69

Огляд матчу:

Український голкіпер Андрій Лунін прокоментував свою гру в матчі Кубка Іспанії. За словами воротаря, він задоволений, що йому вдалося зберегти ворота сухими.

"Ми знали, яка гра і яке поле нас чекає. Була хороша атмосфера, а суперник виявився сильним. Зрештою цей день став хорошим для нас, і це важливо.

Особисто я задоволений грою на нуль, але це робота всієї команди. Найголовніше - це перемога. Тренер добре справляється з підготовкою, у нас хороші тренування, майже у кожного своя програма. З нетерпінням чекаємо матчі у всіх змаганнях", - наводить слова Луніна Defensa Central.

Додамо, що в поточному сезоні 23-річний Лунін провів сім матчів за мадридський "Реал", в яких пропустив чотири голи.

Вас також можуть зацікавити новини: