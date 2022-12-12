Яссін Буну своєю яскравою грою на ЧС-2022 в Катарі привернув увагу мадридського "Реала".

Голкіпер "Севільї" і національної збірної Марокко Яссін Буну, який став одним з головних героїв ЧС-2022 з футболу, може змінити клуб в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання DefensaCentral, марокканський футболіст потрапив у сферу інтересів мадридського "Реала".

За даними джерела, керівництво мадридського гранда планує відправити українського воротаря Андрія Луніна в оренду, а на його місце придбати Яссіна Буну.

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Повідомляється, що переговори між клубами вже почалися.

Варто зазначити, що в 1/8 фіналу ЧС-2022 Яссін Буну повторив видатний рекорд легенди українського футболу Олександра Шовковського, а потім допоміг своїй команді вийти до півфіналу катарського мундіалю.

Збірна Марокко в цілому стала головним відкриттям цього чемпіонату світу. Африканська команда посіла перше місце в групі з Бельгією, Хорватією та Канадою. Потім в 1/8 фіналу марокканці сенсаційно вибили з турніру збірну Іспанії, а в 1/4 фіналу відправили додому збірну Португалії з Кріштіану Роналду.

Примітно, що за п'ять матчів на мундіалі в Катарі марокканцям не змогла забити жодна команда, навіть в серії пенальті їм не змогли забити іспанці. Єдиний гол, який пропустила збірна Марокко, трапився в грі з Канадою, але це був автогол футболіста африканської збірної.

В 1/2 фіналу збірна Марокко зіграє проти діючих чемпіонів світу - національної команди Франції. Поєдинок відбудеться в середу, 14 грудня. Початок гри заплановано на 21:00 за київським часом.

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