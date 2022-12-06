Яссін Буну став головним героєм збірної Марокко в поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2022.

У вівторок, 6 грудня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022, в якому збірна Марокко сенсаційно обіграла Іспанію.

Поєдинок команд завершився внічию в основний час, так само не було забитих голів і в екстра-таймах. У серії пенальті перемогу здобули марокканці з рахунком 3:0.

Воротар збірної Марокко Яссін Буну не пропустив жодного гола в серії післяматчевих пенальті і став другим голкіпером в історії чемпіонату світу, якому підкорилося таке досягнення.

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До сьогоднішнього дня єдиним воротарем, який не пропустив жодного голу в рамках однієї серії пенальті на чемпіонатах світу був легендарний український голкіпер Олександр Шовковський.

Нагадаємо, на ЧС-2006 в Німеччині завдяки приголомшливій грі екс-воротаря "Динамо" збірна України в серії пенальті обіграла Швейцарію і вийшла в чвертьфінал мундіалю.

Додамо, що в 1/4 фіналу ЧС-2022 збірна Марокко зіграє з переможцем протистояння Португалія - Швейцарія. Гра швейцарців з португальськими футболістами відбудеться 6 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

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