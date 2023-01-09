Перемогу команді Хаві приніс гол французького вінгера Усмана Дембеле.

У неділю, 8 січня, відбувся центральний матч 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому мадридський "Атлетіко" протистояв "Барселоні".

Поєдинок проходив на стадіоні "Цивітас Метрополітано" в Мадриді і завершився перемогою каталонського клубу.

Підопічним Хаві вдалося заволодіти перевагою в першій половині гри і реалізувати його в забитий гол. На 22-й хвилині зустрічі з передачі Гаві м'яч у ворота Яна Облака забив Усман Дембеле.

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Після пропущеного голу команда Дієго Сімеоне перебудувалася і, незважаючи на переважне володіння м'ячем "Барселоною", змогла часто загрожувати воротам Марка-Андре тер Штегена.

У кінцівці зустрічі гра стала більш грубою, що призвело в підсумку до двох вилучень. Захисник "Атлетіко" Стефан Савич і півзахисник "Барселони" Ферран Торрес влаштували бійку, за що отримали по червоній картці від арбітра зустрічі.

"Атлетіко" - "Барселона" - 0:1

Гол: Дембеле, 22

"Атлетіко": Облак, Моліна, Савич, Хіменес, Рейнілду (Регілон, 82), Льоренте, Карраско (Мората, 65), Коке (Лемар, 73), Барріос (Кондогбіа, 64), Грізманн, Жоау Феліш (Корреа, 73)

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Крістенсен, Араухо, Бальде (Алонсо, 81), Бускетс (Серджи Роберто, 81), де Йонг (Кессьє, 58), Гаві (Рафінья, 73), Педрі, Дембеле, Фаті (Ферран Торрес, 57)

Попередження: Араухо (56), Корреа (79), Крістенсен (82), Моліна (85), Рафінья (87)

Видалення: Савич (90), Ферран Торрес (90)

Огляд матчу:

Відзначимо дуже надійну гру "Барселони" в обороні в поточному сезоні Ла Ліги. У перших 16 турах чемпіонату Іспанії "синьо-гранатові" пропустили лише шість голів. Це один з найкращих показників в історії чемпіонату.

Шість пропущених голів за підсумками 16 ігор також було у "Атлетіко" (у сезоні-2020/2021) і у тієї ж "Барселони" (1986/87). "Депортіво" в сезоні-1993/1994 на аналогічному відрізку пропустив тільки п'ять м'ячів.

Перемога в 16-му турі дозволила "Барселоні" набрати 41 очко і повернути собі лідерство в іспанській першості, обійшовши в турнірній таблиці мадридський "Реал" (38 очок).

Мадридський "Атлетіко" з 27 балами йде на п'ятій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

У наступному турі "Атлетіко" зіграє проти "Альмерії" на виїзді, а "Барселона" прийме на своєму полі "Хетафе".

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