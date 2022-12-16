Серхіо Бускетс провів 17 матчів на чемпіонатах світу - рекорд серед гравців іспанської збірної.

Півзахисник "Барселони" Серхіо Бускетс оголосив про завершення кар’єри в збірній Іспанії.

"Після майже 15 років і 143 матчів настав час прощатися зі збірною. Я хотів би подякувати всім людям, які супроводжували мене на цьому довгому шляху. Від Вісенте дель Боске, який дав мені можливість стартувати, до Луїса Енріке за те, що він змушував мене насолоджуватися до останньої секунди. Я також дякую Хулену Лопетегі, Фернандо Єрро та Роберту Морено за довіру, а також усім їхнім помічникам.

І, звичайно, кожному з моїх товаришів по команді, з якими я боровся, щоб спробувати привести команду туди, де вона заслуговувала бути. З більшим чи меншим успіхом, але завжди віддаючи все і з великою гордістю. Також дякую президентам, менеджерам, спортивним директорам і тим, хто так чи інакше був частиною федерації", - написав Бускетс у соціальних мережах.

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Серхіо Бускетс: кар'єра

34-річний футболіст виступав за збірну Іспанії з 2009 року. Забив 2 голи та зробив 9 асистів у 143 матчах.

Виграв ЧС-2010 та Євро-2012. Провів 17 матчів на чемпіонатах світу - рекорд серед гравців іспанської збірної.

На клубному рівні Бускетс 8 разів вигравав чемпіонат Іспанії, а також тричі у складі "Барселони" здобував трофей Ліги чемпіонів.

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