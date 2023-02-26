У суботу, 25 лютого, в рамках 23-го туру чемпіонату Іспанії відбувся поєдинок мадридських грандів - "Реал" протистояв "Атлетіко".
Гра проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершилася з рахунком 1:1.
У першій половині зустрічі команди обмінювалися атаками і моментами, але без особливої небезпеки. Господарі тиснули, а гості захищалися, огризаючись гострими контратаками.
На 64-й хвилині "Атлетіко" залишився в меншості: Анхель Корреа відмахнувся від Антоніо Рюдігера, ліктем рушивши тому в груди. Суддя показав Анхелю пряму червону картку.
Однак це не завадило "матрацникам" відкрити рахунок на 78-й хвилині: Антуан Грізманн зі стандарту виконав подачу в штрафну, де Хосе Хіменес високо вистрибнув і головою відправив м'яч у кут воріт.
"Реалу" вдалося зрівняти рахунок в кінцівці матчу: Лука Модріч від кута поля виконав подачу до лінії воротарського майданчика, звідки 18-річний вихованець "вершкових" Альваро Родрігес головою направив м'яч у дальній кут воріт.
"Реал" - "Атлетико" - 1:1
Голи: Родрігес, 85 - Хіменес, 78
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 83), Рюдігер, Мілітао, Начо (Родрігес, 77), Кроос (Камавінга, 63), Себальос (Модріч, 63), Вальверде, Бензема, Асенсіо (Тчуамені, 63), Вінісіус Жуніор
"Атлетіко": Облак, Моліна, Савіч, Ермосо, Рейнілду (Хіменес, 23), Барріос (Корреа, 46), Карраско, Коке (Вітцель, 77), Сауль (Мората, 76), Льоренте (Лемар, 57), Грізманн
Попередження: Мілітао, Начо, Модріч - Коке, Льоренте, Моліна
Вилучення: Корреа, 64
Огляд матчу:
Відзначимо, що український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів поєдинок на лавці для запасних.
"Реал" набрав 52 очки і займає в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії друге місце. Відставання "вершкових" від "Барселони", яка йде першою, становить сім очок, але у "синьо-гранатових" є матч в запасі. "Атлетіко" з 43 балами йде на четвертому місці.