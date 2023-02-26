Мадридський "Реал" подарував шанс "Барселоні" збільшити відрив у турнірній таблиці.

У суботу, 25 лютого, в рамках 23-го туру чемпіонату Іспанії відбувся поєдинок мадридських грандів - "Реал" протистояв "Атлетіко".

Гра проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершилася з рахунком 1:1.

У першій половині зустрічі команди обмінювалися атаками і моментами, але без особливої небезпеки. Господарі тиснули, а гості захищалися, огризаючись гострими контратаками.

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На 64-й хвилині "Атлетіко" залишився в меншості: Анхель Корреа відмахнувся від Антоніо Рюдігера, ліктем рушивши тому в груди. Суддя показав Анхелю пряму червону картку.

Однак це не завадило "матрацникам" відкрити рахунок на 78-й хвилині: Антуан Грізманн зі стандарту виконав подачу в штрафну, де Хосе Хіменес високо вистрибнув і головою відправив м'яч у кут воріт.

"Реалу" вдалося зрівняти рахунок в кінцівці матчу: Лука Модріч від кута поля виконав подачу до лінії воротарського майданчика, звідки 18-річний вихованець "вершкових" Альваро Родрігес головою направив м'яч у дальній кут воріт.

"Реал" - "Атлетико" - 1:1

Голи: Родрігес, 85 - Хіменес, 78

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 83), Рюдігер, Мілітао, Начо (Родрігес, 77), Кроос (Камавінга, 63), Себальос (Модріч, 63), Вальверде, Бензема, Асенсіо (Тчуамені, 63), Вінісіус Жуніор

"Атлетіко": Облак, Моліна, Савіч, Ермосо, Рейнілду (Хіменес, 23), Барріос (Корреа, 46), Карраско, Коке (Вітцель, 77), Сауль (Мората, 76), Льоренте (Лемар, 57), Грізманн

Попередження: Мілітао, Начо, Модріч - Коке, Льоренте, Моліна

Вилучення: Корреа, 64

Огляд матчу:

Відзначимо, що український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів поєдинок на лавці для запасних.

"Реал" набрав 52 очки і займає в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії друге місце. Відставання "вершкових" від "Барселони", яка йде першою, становить сім очок, але у "синьо-гранатових" є матч в запасі. "Атлетіко" з 43 балами йде на четвертому місці.

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