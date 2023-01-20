Голи Вінісіуса, Мілітао і Себальоса принесли "Реалу" перемогу в кубковій дуелі.

У четвер, 19 січня, відбувся матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії, в якому мадридський "Реал" грав з "Вільярреалом".

Зустріч проходила на стадіоні "Ель-Мадрігал" і завершилася з рахунком 3:2 на користь "вершкових".

Підопічні Карло Анчелотті невдало розпочали зустріч: вже на четвертій хвилині господарі відкрили рахунок завдяки голу Етьєна Капу з передачі Жерара Морено. На 42-й хвилині Саму Чуквезе зміцнив перевагу "Вільярреала", асистував знову Жерар Морено.

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На 57-й хвилині "вершкові" скоротили відставання в рахунку завдяки голу Вінісіуса, точний пас йому віддав Даніель Себальос. На 69-й хвилині захисник Едер Мілітао зрівняв рахунок у цій зустрічі. На 86-й хвилині матчу півзахисник Даніель Себальос з передачі Марко Асенсіо приніс команді вольову перемогу і вихід до чвертьфіналу Кубка Іспанії.

"Вільярреал" - "Реал" - 2:3

Голи: Капу, 4, Чуквуезе, 42 - Вінісіус, 57, Мілітао, 69, Себальос, 86

"Вільярреал": Йоргенсен, Фойт (Манді, 52), Альбіоль (Куенка, 46), Пау Торрес, Альберто Морено, Капу, Парехо, Алекс Баена, Чуквуезе, Піно (Моралес, 68), Жерар Морено

"Реал": Куртуа, Начо, Рюдігер, Мілітао, Менді, Кроос (Себальос, 56), Вальверде, Камавінга, Бензема, Вінісіус Жуніор, Родріго (Асенсіо, 56)

Попередження: Капу (8), Камавінга (36), Вальверде (72), Рейна (80), Алекс Баена (85), Пау Торрес (88), Вінісіус Жуніор (90), Рюдігер (90), Парехо (90)

Огляд матчу:

Додамо, що український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних.

Наступний свій поєдинок мадридський "Реал" зіграє 22 січня проти "Атлетіка" Більбао в рамках 18-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

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