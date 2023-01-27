Команда Карло Анчелотті здобула перемогу в додатковий час.

У четвер, 26 січня, відбувся поєдинок 1/4 фіналу Кубка Іспанії, в якому "Реал" зустрічався з "Атлетіко".

Гра пройшла в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і закінчилася перемогою "вершкових" з рахунком 3:1.

Основний час матчу завершився з рахунком 1:1. Рахунок у матчі відкрив нападник "Атлетіко" Альваро Мората з передачі Науеля Моліни. "Реал" зрівняв рахунок на 79-й хвилині. Гол до свого активу записав Родріго. Результативною передачею відзначився Лука Модріч.

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На 99-й хвилині "Атлетіко" залишився в меншості після вилучення Стефана Савіча, який отримав дві жовті картки за три хвилини.

На 104-й хвилині нападник Карім Бензема з передачі Вінісіуса Жуніора вивів "Реал" вперед.

У другому овертаймі "Атлетіко" намагався забити гол, але в меншості це зробити не вдалося. Більш того, на останніх хвилинах матчу Вінісіус Жуніор поставив крапку в протистоянні.

"Реал" - "Атлетико" - 3:1

Голи: Родріго, 79, Бензема, 104, Вінісіус Жуніор, 120+1 - Мората, 19

"Реал": Куртуа, Мілітао, Начо (Одріосола, 115), Рюдігер, Менді (Себальос, 44), Кроос (Асенсіо, 74), Модріч, Вальверде (Родріго, 69), Камавінга, Бензема, Вінісіус Жуніор

"Атлетіко": Облак, Моліна, Савіч, Ермосо, Мандава, Де Поль (Кондогбія, 83), Коке (Сауль, 83), Лемар (Карраско, 74), Грізманн (Барріос, 91), Мората (Вітсель, 63), Корреа (Депай, 74)

Огляд матчу:

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди:

"Це була складна гра, дуже складна, вони показали відмінну гру, а ми добре відреагували в другому таймі, і врешті-решт все склалося добре. Я щасливий, втомлений і думаю про наступну гру".

Додамо, що крім "Реала", в півфінал Кубка Іспанії вийшли "Барселона", "Атлетик" Більбао і "Осасуна".

Чинним переможцем Кубка Іспанії є "Реал Бетіс", який у фіналі минулого сезону переміг "Валенсію".

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