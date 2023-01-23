У неділю, 22 січня, відбувся поєдинок 18-го туру іспанської Ла Ліги, в якому зустрічалися "Атлетик" і мадридський "Реал".
Гра проходила на стадіоні "Сан-Мамес" в Більбао і завершилася перемогою "вершкових" з рахунком 2:0.
Рахунок у грі був відкритий на 24-й хвилині - з передачі Марко Асенсіо гол забив ефектним ударом в один дотик Карім Бензема.
Другий м'яч мадридський "Реал" забив у кінцівці гри - на 90-й хвилині приголомшливим голом з дальньої дистанції відзначився німецький півзахисник Тоні Кроос.
"Атлетик" - "Реал" - 0:2
Голи: Бензема, 24, Кроос, 90
"Атлетик": Сімон, де Маркос (Лекуе, 76), Вівіан, Паредес, Берчіче, Саррага (Еррера, 67), Весга (Рауль Гарсія, 86), Ніко Вільямс, Сансет (Муньяін, 67), Беренгер (Гурусета, 67), Вільямс
"Реал": Куртуа, Начо, Мілітао, Рюдігер, Менді, Вальверде, Камавінга, Себальос (Кроос, 85), Асенсіо (Модріч, 73), Бензема ,Вінісіус (Родріго, 86)
Попередження: Берчіче, 50, Вівіан, 58, Еррера, 88 - Камавінга, 62, Вінісіус, 79
Огляд матчу:
"Реал" набрав 41 очко і йде на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Атлетик" з 26 балами розташувався на восьмій позиції.
У наступному турі іспанської першості мадридський "Реал" зіграє проти "Реала" Сосьєдад, а "Атлетик" поміряється силами з "Сельтою". Обидва матчі заплановані на 29 січня.