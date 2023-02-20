Перемогу каталонському гранду принесли голи Серхі Роберто і Роберта Левандовскі.

У неділю, 19 лютого, відбувся поєдинок 22-го туру іспанської Ла Ліги ,в якому зустрічалися "Барселона" і "Кадіс".

Гра проходила на стадіоні "Камп Ноу" і завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Рахунок у грі був відкритий на 43-й хвилині - гол забив хавбек "Барселони" Серхі Роберто. Через три хвилини польський форвард "блаугранас" Роберт Левандовскі подвоїв перевагу каталонського гранда.

Відео дня

У другому таймі "Кадіс" спробував щось протиставити, а господарі навпаки включили режим економії енергії, але на хід гри це особливо не вплинуло.

"Барселона" - "Кадіс" - 2:0

Голи: Серхі Роберто, 43, Левандовскі, 45+1

"Барселона": тер Стеген, Бальде, Гарсія, Крістенсен, Кунде, Роберто, де Йонг (Кессьє 69), Гаві, Фаті (Аларкон 86), Левандовскі (Діас 74), Торрес

"Кадіс": Ледесма, Арсамендія, Хіменес, Ернандес, Карселен, Алькарас (Сан-Еметеріо 69), Ескаланте (Алехо 62), Фернандес, Окампо (Лосано 62), Бонгонда (Собріно 62), Марті (Рамос Де ла Флор 74)

Огляд матч:

Відзначимо, що "Барселона" в нинішньому сезоні пропустила всього 7 голів за 22 тури чемпіонату Іспанії, що є новим рекордом турніру.

До цього найкращим результатом на цьому відрізку були 9 голів, пропущені "Барселоною" в сезоні 1986/87, "Депортіво" в сезоні 1993/94 і "Атлетіко" в сезоні 2017/18.

Також варто відзначити бомбардирські досягнення Роберта Левандовскі. Поляк забив вже 15-й гол у нинішньому розіграші чемпіонату Іспанії, для цього йому знадобилося 19 матчів.

Швидше Роберта в 21 столітті таку кількість голів в Ла Лізі забивав тільки екс-нападник "Реала" Кріштіану Роналду - за 17 матчів в сезоні 2009/10.

Левандовскі продовжує лідирувати в гонці бомбардирів, випереджаючи Каріма Бензема ("Реал") і Хоселу ("Еспаньол") на 4 м'ячі.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Барселона" займає перше місце, маючи 59 очок. Друге місце у "Реала", у якого 51 пункт. "Кадіс" має 22 очки і займає 17-у позицію.

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